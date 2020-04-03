Генассамблея ООН не поддержала предложение России об отказе от санкций из-за коронавируса

Сессия Генассамблеи ООН, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n136179-genassambleya-oon-ne-podderjal-predlojenie-rossii-ob-otkaze-ot-sankciy-iz-za-koronavirusa.html

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Генеральная ассамблея ООН отклонила инициативу России об отмене односторонних санкций из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.

Вместо нее в результате консенсуса была принята резолюция «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием», которая призывает «активизировать международное сотрудничество» для противодействия пандемии, сообщает издание Deutsche Welle.

Россия же настаивала на своем варианте резолюции под названием «Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)», который содержал требование об отмене международных санкций.

Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания относительно инициированного Россией проекта резолюции, — прокомментировал ситуацию с российской резолюцией министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. — В тексте под этим благородным названием есть много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности — запуск процесса отмены международных санкций.

Напомним, в мире уже зафиксированы более миллиона случаев коронавируса SARS-CoV-2, умерли уже 53 тыс. инфицированных.