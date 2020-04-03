Денис Єрмак був на допиті в СБУ. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n136188-sbu-dopytala-brata-glavy-ofisu-prezydenta-cherez-plivky-iermaka.html

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Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування Дениса Єрмака, який є братом чинного глави офісу Президента Андрія Єрмака.

Нещодавно слідчі спецслужби допитали брата глави ОПУ. Дениса Єрмака допитали в якості свідка по одному з кримінальних проваджень. Розслідування, яке проводить спецслужба, стосується так званих «плівок Єрмака» — відеозаписів зустрічей Дениса Єрмака, які оприлюднив депутат Верховної Ради зі «Слуги народу» Гео Лерос. Про це 3 квітня повідомляють «Українські Новини» з посиланням на джерело в СБУ.

Він був у нас на допиті, — цитує видання співрозмовника.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що опубліковані народним депутатом Гео Леросом записи — це «спланована акція». Єрмак зазначив, що після появи плівок, «на яких начебто присутній його брат Денис Єрмак», він звернувся до Державного бюро розслідувань та Служби безпеки.

На Банковій наголосили, що всі факти, викладені на так званих «плівках Єрмака», повинні бути перевірені, а президент чекає на встановлення джерела появи скандальних записів. Наразі Служба безпеки України наразі проводить допити обох сторін: і брата очільника Офісу президента, і народного депутата Гео Лероса, котрий опублікував отримані плівки в мережі. Крім того, НАБУ відкрило кримінальне провадження за заявою народного депутата, а ДБР — за заявою керівника ОП.