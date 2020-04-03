«Консультативну раду Єрмака» заблокували ФРН і Франція, в Москві — істерика, фото — Фокус

https://racurs.ua/ua/n136187-konsultatyvnu-radu-iermaka-zablokuvaly-frn-i-franciya-v-moskvi-isteryka.html

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Консультативна рада, найімовірніше, продовжуватиме жити в мареннях Москви та голови керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Її створення у межах тристоронньої контактної групи блокується Парижем та Берліном.

Росіяни звинуватили саме Німеччину і Францію у зриві Консультативної ради за участі представників ОРДЛО. В офіційному коментарі Міністерства закордонних справ РФ щодо переговорів ТКГ у Мінську йдеться про те, що від угоди про створення консультативної ради за участю представників ДНР-ЛНР Київ відмовився під тиском Франції і Німеччини.

На жаль, після потепління, що прориву стали відбуватися дивні речі. Під час телефонних переговорів помічники «нормандських» лідерів Берліна і Парижу під різними приводами уникали підтримки домовленостей Києва та Донбасу. Слідом за цим на зустрічі контактної групи 26 березня від цих домовленостей відмовився і Київ. Складається враження, що українські переговорники пішли на це не без підказки ззовні. Подібний відкат від досягнутих і зафіксованих домовленостей перекреслює позитивну динаміку, — йдеться у коментарі, який увечері 2 квітня опублікував сайт російського МЗС.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що формування консультативної ради перебуває на паузі, а формат і статус учасників тристоронньої контактної групи залишаються незмінним.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який 11 березня домовився про консультативну групу, на брифінгу 1 квітня повідомляв, що Київ все ще готовий продовжувати переговори.

Нагадаємо, що повідомлення про створення спільного із бойовиками органу викликало хвилю обурення в Україні. Під час онлайн-засідання ТКГ 25 березня це рішення не підписали. Переговорними сторонами в консультативній групі вперше мали б стати тільки делегації Києва та ОРДЛО. Париж, Берлін, ОБСЄ та Москва отримували б статус спостерігачів.