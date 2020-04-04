Аваков со Степановым провели украинских медиков в Италию и объяснили цель поездки, фото — МВД

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Пандемию коронавируса в Италии будут помогать преодолевать 20 украинских медиков. Сегодня на самолете Нацгвардии Ан-74 в регион Марке (восток Италии) полетела бригада медработников.

Помогать итальянским врачам украинцы согласились добровольно. Через несколько дней Украина также направит в Италию гуманитарную помощь — специальный груз дезинфекторов. Об этом заявили министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения Максим Степанов во время проводов медиков в «Борисполе».

Аваков объяснил, для чего летят в Италию наши медработники. Во-первых, это проявление солидарности и конкретной помощи, во-вторых, в Италии работает много украинцев и примерно 100 из них находятся в реанимациях.

Помогая Италии, мы поможем себе. Очень важно, что украинские специалисты получат бесценный опыт лечения коронавируса, — заявил министр МВД.

Его коллега из Министерства здравоохранения Степанов рассказал, что в Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением коронавируса.

Именно Аваков предложил президенту Зеленскому отправить медиков во время совещания на Банковой. Глава государства согласился с этим и вчера подписал специальный указ по этому поводу.

Напомним, коронавирусную болезнь COVID-19 официально подтвердили у 1 тыс. 96 человек в Украине. В Киеве зафиксировали 214 случаев. Статистика коронавируса в Италии такова: заболели более 120 тыс. человек, умерли — 14,6 тыс.