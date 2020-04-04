Аваков зі Степановим провели українських медиків до Італії і пояснили мету поїздки, фото — МВС

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Пандемію коронавірусу в Італії допомагатимуть долати 20 українських медиків. Сьогодні літаком Нацгвардії Ан-74 в регіон Марке (схід Італії) полетіла бригада медпрацівників.

Допомагати італійським лікарям українці зголосилися добровільно. Через декілька днів Україна також направить в Італію гуманітарну допомогу — спеціальний вантаж дезінфекторів. Про це заявили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час проводів медиків в «Борисполі».

Аваков пояснив, для чого летять в Італію наші медики. По-перше, це вияв солідарності і конкретної допомоги, по-друге, в Італії працюють багато українців і приблизно 100 з них знаходяться в реанімаціях.

Допомагаючи Італії, ми допоможемо собі. Дуже важливо, що українські фахівці здобудуть безцінний досвід лікування коронавірусу, — заявив міністр МВС.

Його колега з Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що в Італію полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри, тобто всі ті, хто займається лікуванням коронавірусу.

Саме Аваков запропонував президенту Зеленському відправити медиків під час наради на Банковій. Глава держави погодився з цим і вчора підписав спеціальний указ щодо цього.

Нагадаємо, коронавірусну хворобу COVID-19 офіційно підтверджено у 1 тис. 96 людей в Україні. У Києві зафіксували 214 випадків. Статистика коронавірусу в Італії така: захворіли понад 120 тис. осіб, померли — 14,7 тис.