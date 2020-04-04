Коронавірус продовжує поширюватися Україною, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19 офіційно підтверджено у 1 тис. 96 людей в України.

Серед інфікованих 78 дітей. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Зафіксовано вже 28 випадків смерті від коронавірусу. Серед померлих — 19 жінок та дев’ять чоловіків. Офіційно видужали 23 людини.

Зазначається, що серед підтверджених випадків коронавірусу 60% відсотків становлять люди віком від 30 до 59 років, 20,7% - люди у віковій категорії від 60 до 100 років.

Наразі Миколаївська область залишається єдиним регіоном України, за винятком тимчасово окупованих територій, де ще офіційно не виявлено коронавірусу.

Найбільше випадків цього захворювання офіційно зафіксовано у Чернівецькій (206 випадків, з них п’ять 5 летальних), Тернопільській (135 випадків, з них двоє летальних) та Івано-Франківській (94 випадки, з них шість летальних) областях, а також у місті Києві (195 випадків, з них один летальний).

Нагадаємо, за кордоном від коронавірусу вже померли п’ятеро українців, 166 перебувають на лікуванні.