Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n136234-impichment-trampa-prezydent-ssha-zvilnyv-rozvidnyka-yakyy-dopoviv-kongresu-pro-yogo-rozmovu.html

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Дональд Трамп звільнив генерального інспектора Розвідувального співтовариства США Майкла Аткінсона, котрий восени минулого року доповів Конгресу про скаргу одного з розвідників на розмову президента США з президентом України Володимиром Зеленським.

Ця скарга згодом стала підставою для розпочатої Конгресом процедури імпічменту, котра, втім, не призвела до усунення Трампа із посади, повідомляє CNN.

Зазначається, що про звільнення Аткінсона Трамп повідомив у листі до Конгресу.

Для мене як президента, що має повноваження призначати й звільняти, важливо мати повну впевненість у тих, хто служить на посадах генеральних інспекторів, — наголосив Трамп і додав, що стосовно Аткінсона вже не має такої впевненості.

Аткінсон залишить цю посаду через 30 днів. Хто його замінить, Трамп не повідомив.

Це не перший випадок, коли Трамп звільняє чиновників, які брали участь в процедурі імпічменту. Так, раніше були звільнені представник Ради нацбезпеки Олександр Віндман і посол США в ЄС Гордон Сондленд.

Процедура імпічменту Трампа була ініційована 24 вересня минулого року у зв’язку з телефонною розмовою президента США із Зеленським, яка відбулася 25 липня. Опоненти Трампа вважали, що він тиснув на Зеленського з метою спонукати його до проведення розслідування щодо одного з фаворитів наступних президентських виборів у США — Джо Байдена.

Нагадаємо, у лютому Сенат США більшістю голосів виправдав Трампа.