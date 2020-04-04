У світі зростає кількість інфікованих коронавірусом осіб

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Коронавірус SARS-CoV-2 продовжує поширюватися світом. Цю хворобу вже зафіксовано у 206 країнах світу.

Загалом вже виявлено понад 1,1 млн випадків інфікування, понад 59,2 тис. інфікованих померли, майже 222 тис. вилікувалися. Про це повідомляє Telegram-канал BNO News.

Наразі найбільше випадків коронавірусу виявлено у США — понад 277 тис., з них понад 7,3 тис. померли.

На другому місці — Італія з понад 119 тис. інфікованих та понад 14,6 тис. померлих, на третьому — Іспанія, де виявлено понад 119 тис. випадків інфікування SARS-CoV-2, з них понад 11 тис. людей померли.

Китай, який вважається країною, звідки походить ця хвороба, перебуває на п’ятому місці з понад 83,3 тис. виявлених випадків інфікування та понад 3,3 тис. померлих. Там впродовж вже тривалого часу фіксується порівняно невелика кількість нових випадків коронавірусу та нових смертей інфікованих.

Прес-служба МЗС України у своєму Telegram-каналі повідомила, що станом на 20.00 3 квітня за кордоном від коронавірусу померли п’ятеро українців, 11 — одужали. 166 інфікованих громадян України проходять лікування за кордоном.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчора підписав указ, згідно з яким до Італії для боротьби з коронавірусом відправиться бригада українських медиків.