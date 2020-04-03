Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Кабінет міністрів України запровадив посилені карантинні заходи на час епідемії COVID-19.

В уряді заявили, що керувалися світовою практикою при запровадженні жорстких заходів. Урядовці запевняють, що це необхідно для збереження життів. Про це 3 квітня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Уряд посилив карантинні заходи, керуючись світовою практикою. Для збереження життя людей влада різних країн вимушена вдаватися до надзвичайних кроків, — написав глава уряду.

У Кабміні наголошують, що обов’язкова обсервація громадян запроваджена майже у всіх країнах Європи, крім Франції. У Великій Британії та Угорщині обсервація часткова.

Штрафи та кримінальна відповідальність за порушення карантину запроваджені майже у всіх країнах, також більшість країн закрили на період епідемії розважальні та торговельні заклади, освітні установи.

Посилення карантину в Україні передбачає, що з 6 квітня заборонене перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус. Не дозволено й перебування в громадських місцях без респіратора або захисної маски.

Нагадаємо, у зв’язку з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, Кабінет міністрів України посилив обмеження. Вулицями заборонено пересуватися більше ніж по дві особи, крім випадків супроводу дітей. При цьому уряд не планує зупиняти товарообіг, промислові підприємства та критичну інфраструктуру.

На державному кордоні залишаться працювати 21 пункт пропуску. Для всіх осіб, які прибуватимуть в Україну, буде запроваджена обов’язкова обсервація терміном на 14 діб.