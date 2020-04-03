Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Кабинет министров Украины ввел усиленные карантинные меры на время эпидемии COVID-19.

В правительстве заявили, что руководствовались мировой практикой при введении жестких мер. Чиновники уверяют, что это необходимо для сохранения жизней. Об этом 3 апреля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Правительство усилило карантинные меры, руководствуясь мировой практикой. Для сохранения жизни людей власти разных стран вынуждены прибегать к чрезвычайным шагам, — написал глава правительства.

В Кабмине отмечают, что обязательная обсервация граждан введена почти во всех странах Европы, кроме Франции. В Великобритании и Венгрии обсервация частичная.

Штрафы и уголовная ответственность за нарушение карантина введены почти во всех странах, также большинство стран закрыли на период эпидемии развлекательные и торговые заведения, образовательные учреждения.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, Кабинет министров Украины ужесточил ограничения. Улицами запрещено передвигаться более чем по два человека, кроме случаев сопровождения детей. При этом правительство не планирует останавливать товарооборот, промышленные предприятия и критическую инфраструктуру.

На государственной границе останутся работать 21 пункт пропуска. Для всех лиц, прибывающих в Украину, будет введена обязательная обсервация сроком на 14 суток.