В Украине усиливают ограничения из-за коронавируса, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о новых ограничения, введенных в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Так, правительство приняло постановление, согласно которому будет запрещено передвигаться по улицам более чем по два человека, кроме случаев сопровождения детей. Об этом Шмыгаль сообщил в сегодняшнем видеообращении.

Правительство призывает воздержаться от шашлыков, от прогулок по паркам, от массовых мест отдыха на ближайшие три, может четыре недели, — отметил премьер.

Также Шмыгаль подчеркнул, что правительство не планирует останавливать товарооборот, промышленные предприятия и критическую инфраструктуру.

Все это работает и будет работать дальше, — заверил Шмыгаль.

Кроме того, будут усилены меры по защите внешних границ Украины.

По его словам, на госгранице останется работать 21 пункт пропуска. Для всех лиц, прибывающих в Украину, будет введена обязательная обсервациям сроком на 14 суток.

Это на самом деле может помочь нам избежать той ситуации, которая есть в других странах, где болезнь развивается гиперболически, — убежден глава правительства.

В то же время он подчеркнул, что Украина не может позволить себе «не работать полгода или даже два-три месяца».

По его словам, ожидается, что уже больные коронавирусной болезнью COVID-19 люди за три недели поправятся, а введенные карантинные мероприятия помешают болезни распространяться дальше.

Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий, — отметил премьер.

По словам Шмыгаля, этот процесс будет происходить в несколько этапов. На первом из них на работу пойдут люди трудоспособного возраста, будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта, что позволит с начала мая начать рестарт экономики.

Однако ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения продолжат действовать.

Все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карантин. Для пожилых людей, студентов и школьников карантин может быть продлен, — подчеркнул премьер.

Напомним, этой ночью перекрыли дороги, ведущие в Черновицкую область.