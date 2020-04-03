Гео Лерос, фото: Masi Nayyem

https://racurs.ua/n136189-plenki-ermaka-leros-pered-doprosom-zayavil-chto-otkryty-uje-shest-del-video.html

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Гео Лерос, народный депутат из «Слуги народа», который обнародовал так называемые «пленки Ермака», утверждает, что, по его информации, уже открыты шесть производств.

Об этом нардеп, который сегодня прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) заявил в комментарии изданию PavlovkyNews.

Идет полное политическое преследование. Насколько мне известно, уже шестое дело открыли задним числом, на два дня раньше. Вы видите реакцию Офиса президента — их мало волнует суть. Им важно только, кто эти пленки обнародовал, — подчеркнул Лерос.

Также он отметил, что не присутствовал на недавней встрече депутатов из «Слуги народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу «пленок Ермака». По словам Лероса, его на эту встречу не пригласили и с Зеленским он через видеосвязь также не общался.

Также Лерос отметил, что ему в Фейсбуке поступают угрозы.

Адвокат Лерос Маси Найем в своем Фейсбуке впоследствии сообщил, что повестка, по которой нардепа вызвали на допрос в качестве свидетеля, касалась уголовного производства по ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Фактически ГБР считает (то есть у него есть все основания так считать), что видео снимал сотрудник правоохранительного органа. Который не имел полномочий сливать эти видео, — отметил Найем. — Поскольку субъект преступления специальный и им может быть только работник правоохранительного органа, то по данной квалификации Гео никак не может стать подозреваемым.

Однако уже во время допроса оказалось, что вчера были объединены уголовные производства, сообщил адвокат. Таким образом, к производству добавили ст. 328 (разглашение государственной тайны), 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Мы начали допрос и во время него заявили ходатайство о переносе допроса на основании ст. 135 УПК, — отметил Найем.

Напомним, на обнародованных Леросом видеозаписях лицо, похожее на Дениса Ермака — брата главы Офиса президента Андрея Ермака, проводило «собеседования» относительно назначений на государственные должности.