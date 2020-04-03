Гео Лерос, фото: Masi Nayyem

https://racurs.ua/ua/n136189-plivky-iermaka-leros-pered-dopytom-zayavyv-scho-vidkryto-vje-shist-sprav-video.html

Ракурс

Гео Лерос, народний депутат зі «Слуги народу», котрий оприлюднив так звані «плівки Єрмака», стверджує, що, за його інформацією, вже відкрито шість проваджень.

Про це нардеп, який сьогодні прибув на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР) заявив у коментарі виданню PavlovkyNews.

Йде повне політичне переслідування. Наскільки мені відомо, вже шосту справу відкрили заднім числом, на два дні раніше. Ви бачите реакцію Офісу президента — їх мало хвилює суть. Їм важливо лише, хто ці плівки виклав, — наголосив Лерос.

Також він зазначив, що не був присутній на нещодавній зустрічі депутатів зі «Слуги народу» з президентом України Володимиром Зеленським з приводу «плівок Єрмака». За словами Лероса, його на цю зустріч не запросили і з Зеленським він через відеозв’язок також не спілкувався.

Також Лерос зазначив, що йому у Фейсбуці надходять погрози.

Адвокат Лероса Масі Найєм у своєму Фейсбуці згодом зазначив, що повістка, за якою нардепа викликали на допит як свідка, стосувалася кримінального провадження за ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Фактично ДБР вважає (тобто в нього є усі підстави так вважати), що відео знімав співробітник правоохоронного органу. Який не мав повноважень зливати ці відео, — зазначив Найєм. — Оскільки суб'єкт злочину спеціальний і ним може бути лише працівник правоохоронного органу, то за даною кваліфікацією Гео ніяк не може стати підозрюваним.

Однак вже під час допиту виявилося, що вчора були об'єднані кримінальні провадження, повідомив адвокат. Таким чином, до провадження додали ст. 328 (розголошення державної таємниці), 344 (втручання у діяльність державного діяча) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Ми почали допит і під час нього заявили клопотання про перенесення допиту на підставі ст. 135 КПКУ, — зазначив Найєм.

Нагадаємо, на оприлюднених Леросом відеозаписах особа, схожа на Дениса Єрмака — брата очільника Офісу президента Андрія Єрмака, проводила «співбесіди» щодо призначень на державні посади.