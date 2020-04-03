Рост цен и лживые этикетки антисептиков: АМКУ грозит бизнесу штрафами в размере до 5% дохода, фото — Покровск

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Рост цен на товары первой необходимости и медикаменты, а также указание ложных свойств на этикетках антисептиков и дезинфицирующих средств может дорого обойтись бизнесу. Штрафы могут достичь 5% дохода за прошлый год.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предостерег производителей от распространения ложной и неточной информации об антисептиках и дезинфицирующих средствах. Речь идет об информации относительно свойств спреев, растворов и гелей об их способности уничтожать вирусы, в том числе и COVID-19, с целью привлечения внимания потребителей.

В АМКУ назвали обманчивой информацией, которая на упаковках, этикетках или в рекламе стимулирует приобрести товар с использованием слов, производных от «коронавирус» или COVID, а также с использованием информации о способности товара влиять на вирусы.

В комитете также предостерегли, что обманчивой может быть и информация о несуществующих на самом деле свойствах средства.

АМКУ предупредил, что в законе «О защите от недобросовестной конкуренции» говорится о наложении штрафов в размере до 5% дохода компании за предыдущий год.

Кроме того, в АМКУ обещали проверить крупнейшие торговые сети, производителей продуктов, а также аптечные сети и поставщиков медицинских масок. Об этом сообщил председатель киевского областного территориального отделения Алексей Хмельницкий.

С начала следующей недели территориальное отделения сопоставит заявления руководителей крупных торговых сетей и поставщиков о причинах подорожания продуктов.