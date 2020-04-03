Правительство ожидает более значительного падения ВВП

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Кабинет министров значительно ухудшил экономический прогноз на 2020 год в связи с примененными из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 карантинными мероприятиями.

Таким образом, теперь правительство прогнозирует падение ВВП в размере 4,8%, что значительно больше, чем прогноз падения на 3,9%, который озвучивался в конце марта. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.

Также правительство значительно ухудшило прогнозы по инфляции — 11,6% против 8,7% в предыдущем прогнозе и падении средней зарплаты — до 4,5% против 0,3% в прогнозе, данном в конце марта.

Кроме того, правительство ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%, падение экспорта составит 5,5%, а импорта — 10%.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня анонсировал усиление в Украине карантина. В частности, будет запрещено передвигаться по улицам более чем по два человека и находиться в общественных местах без маски или респиратора.