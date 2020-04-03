Уряд очікує більш значного падіння ВВП

https://racurs.ua/ua/n136199-karantyn-v-ukrayini-uryad-pogirshyv-ekonomichnyy-prognoz-na-cey-rik.html

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Кабінет міністрів значно погіршив економічний прогноз на 2020 рік, у зв’язку із вжитими через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 карантинними заходами.

Таким чином, тепер уряд прогнозує падіння ВВП в розмірі 4,8%, що значно більше, ніж прогноз падіння на 3,9%, який озвучувався наприкінці березня. Відповідний документ опублікований на сайті Кабміну.

Також уряд значно погіршив прогнози щодо інфляції — 11,6% проти 8,7% у попередньому прогнозі та падіння середньої зарплати — до 4,5% проти 0,3% у прогнозі, даному в кінці березня.

Крім того, уряд очікує, що рівень безробіття становитиме 9,4%, падіння експорту складе 5,5%, а імпорту — 10%.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні анонсував посилення в Україні карантинних обмежень. Зокрема, буде заборонено пересуватися вулицями більш ніж по дві особи та перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора.