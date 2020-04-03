Ринок землі в Україні. Фото: slovoidilo.ua

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Світовий банк привітав ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі в Україні.

При цьому банк наголошує, що варто ухвалити ще низку важливих законів. Мова йде про можливість юрособам брати участь у ринку земель та послаблення обмежень на загальну площу ділянок, які можна набувати у власність. Про це йдеться у повідомленні СБ на сторінці у Facebook.

Світовий банк вітає прийняття Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення як перший крок до створення прозорого і ефективного ринку сільськогосподарських земель в Україні. Але для того, щоб повною мірою захистити інтереси українців та забезпечити прозорий продаж земель, ми закликаємо якнайшвидше ухвалити низку додаткових законів, — йдеться у повідомленні.

Також СБ закликає ухвалити закони, які забезпечать вільний доступ до кадастрових даних, посилять управління земельними ресурсами, прискорять процедури передання землі, врегулюють продаж державних земель та обмежать безкоштовну приватизацію державних земель. Також потрібне ухвалення закону, який відкриє доступ до фінансування для дрібних сільгоспвиробників.

Нагадаємо, 31 березня Верховна Рада в цілому ухвалила законопроект № 217810, який із липня 2021 року скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. Купувати землю зможуть українські фізособи, компанії, територіальні громади та держава. Іноземці будуть допущені до ринку землі тільки після проведення всеукраїнського референдуму. Цей референдум планують провести до кінця року.