Ринок землі: Тимошенко анонсувала звернення до КСУ та НАЗК та пригрозила кримінальною відповідальністю Зеленському (ВІДЕО)

Брифінг «Батьківщини»

https://racurs.ua/ua/n136007-rynok-zemli-tymoshenko-anonsuvala-zvernennya-do-ksu-ta-nazk-ta-poobicyala-domogtysya-kryminalnoyi.html

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Юлія Тимошенко, лідер парламентської фракції «Батьківщина», заявила, що її політсила звернеться до Конституційного суду України (КСУ) у зв’язку ухваленням сьогодні Верховною Радою в другому читанні закону № 2178−10, котрий передбачає запровадження в Україні ринку сільськогосподарських земель.

Про це вона заявила на брифінгу після позачергового засідання Верховної Ради.

Ми переконані, що базуючись на ключових документах України — Конституції, Декларації про державний суверенітет, ми доб'ємося в КСУ визнання цього законопроекту неконституційним, — наголосила лідер «Батьківщини».

Також вона анонсувала звернення до Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК), оскільки її політсила вважає, що за законопроект № 2178−10 голосували люди, які мали конфлікт інтересів.

Голова комітету управляє 50 тис. га землі, в міністерстві відповідному працюють представники великих аграрних холдингів, які були зацікавлені в прийнятті цього закону. В цьому залі голосували ті, хто має в своєму управлінні та розпорядженні великі обсяги сільськогосподарської землі, — заявила Тимошенко.

Також лідер «Батьківщини» пообіцяла після зміни влади притягнути до кримінальної відповідальності «кожного, хто стояв за цією аферою».

Починаючи від президента Зеленського, керівника комітетів, і закінчуючи кожним, хто до цього був причетним, — наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, за законопроект № 2178−10 у другому читанні проголосували 259 народних депутатів.