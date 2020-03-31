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Ракурс
Брифинг «Батькивщины»

Рынок земли: Тимошенко анонсировала обращение в КСУ и НАПК и пригрозила уголовной ответственностью Зеленскому (ВИДЕО)

31 мар 2020, 01:36
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Юлия Тимошенко, лидер парламентской фракции «Батькивщина» заявила, что ее политсила обратится в Конституционный суд Украины (КСУ) в связи принятием сегодня Верховной Радой во втором чтении закона № 2178−10, который предусматривает введение в Украине рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом она заявила на брифинге после внеочередного заседания Верховной Рады.

Мы убеждены, что основываясь на ключевых документах Украины — Конституции, Декларации о государственном суверенитете, мы добьемся в КСУ признания этого законопроекта неконституционным, — подчеркнула лидер «Батькивщины».

Также она анонсировала обращение в Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), поскольку ее политсила считает, что за законопроект № 2178−10 голосовали люди, имевшие конфликт интересов.

Глава комитета управляет 50 тыс. га земли, в министерстве соответствующем работают представители крупных аграрных холдингов, которые были заинтересованы в принятии этого закона. В этом зале голосовали те, кто имеет в своем управлении и распоряжении большие объемы сельскохозяйственной земли, — заявила Тимошенко.

Также лидер «Батькивщины» пообещала после смены власти привлечь к уголовной ответственности «каждого, кто стоял за этой аферой».

Начиная от президента Зеленского, руководителя комитетов, и заканчивая каждым, кто к этому был причастен, — подчеркнула Тимошенко.

Напомним, за законопроект № 2178−10 во втором чтении проголосовали 259 народных депутатов.

Источник: Ракурс


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