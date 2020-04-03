Силовики у Києві затримали «конкурентів Єрмака» зі 100 тис. дол., фото — ДБР

https://racurs.ua/ua/n136197-sylovyky-u-kyievi-zatrymaly-konkurentiv-iermaka-zi-100-tys-dol-foto.html

Ракурс

Шахраїв затримали у Києві. Вони обіцяли за 200 тис. дол. вирішити питання про призначення на посаду в Держлісагентстві і уникнути відповідальності за розтрату. Спритників затримали під час передачі першої частин коштів — 100 тис. дол. готівкою.

Колишньому керівника лісгоспу один зі зловмисників відрекомендувався помічником керівника Офісу президента України. Поліція і ДБР затримала представник громадської організації і особу, яка колись отримала вирок за шахрайство, повідомила прес-служба Державного агентства розслідувань.

Один з цієї пари називав себе або співробітником ОП, або представником правоохоронних відомств (залежно від суті справи).

Цього разу шахраї пообіцяли колишньому директорові лісгоспу посприяти у призначенні на посаду в Держлісагентстві, а також гарантували владнати ситуацію щодо непритягнення до відповідальності за результатами проведення аудиторської перевірки держпідприємства. Послуги оцінили у 200 тис. дол. (по 100 тис. дол.). Одного з них затримали 2 квітня біля готелю у центрі Києва, коли йому віддавали 100 тис.

Повідомлення про підозру їм планують оголосити за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

У лютому цього року «Ракурс» розповідав про інший подібний випадок. Шахраї у Києві обдурювали громадян, обіцяючи їм за 50−150 тис. дол. допомогти із працевлаштуванням на керівні посади до вищих органів державної влади.

Нагадаємо, що 29 березня нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос опублікував у Фейсбук декілька роликів, на яких Денис Єрмак, брат нинішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, веде переговори про ймовірну купівлю-продаж посад, проводить співбесіди.