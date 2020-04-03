Силовики в Киеве задержали «конкурентов Ермака» со 100 тыс. долл., фото — ГБР

https://racurs.ua/n136197-siloviki-v-kieve-zaderjali-konkurentov-ermaka-s-100-tys-doll-foto.html

Ракурс

Мошенников задержали в Киеве. Они обещали за 200 тыс. долл. решить вопрос о назначении на должность в Гослесагентстве и избежать ответственности за растрату. Ловкачей задержали во время передачи первой части средств — 100 тыс. долл. наличными.

Бывшему руководителю лесхоза один из злоумышленников представился помощником руководителя Офиса президента Украины. Полиция и ГБР задержали представителя общественной организации и человека, который ранее был осужден за мошенничество, сообщает пресс-служба Государственного агентства расследований.

Один из этой пары называл себя или сотрудником ОП, или представителем правоохранительных ведомств (в зависимости от сути дела).

На этот раз мошенники пообещали бывшему директору лесхоза помочь в назначении на должность в Гослесагентстве, а также гарантировали решить ситуацию с его непривлечением к ответственности по результатам проведения аудиторской проверки госпредприятия. Услуги оценили в 200 тыс. долл. (по 100 тыс. долл.). Одного из них задержали 2 апреля возле гостиницы в центре Киева, когда ему отдавали 100 тыс.

Сообщение о подозрении паре планируют объявить по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

В феврале этого года «Ракурс» рассказывал о другом аналогичном случае. Мошенники в Киеве обманывали граждан, обещая им за 50−150 тыс. долл. помочь с трудоустройством на руководящие должности в высших органов государственной власти.

Напомним, что 29 марта нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал в Фейсбук несколько роликов, на которых Денис Ермак, брат нынешнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, ведет переговоры о возможной купле-продаже должностей, проводит собеседования.