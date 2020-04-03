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Ракурс
Силовики в Киеве задержали «конкурентов Ермака» со 100 тыс. долл., фото — ГБР

Силовики в Киеве задержали «конкурентов Ермака» со 100 тыс. долл. (ФОТО)

3 апр 2020, 13:33
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Мошенников задержали в Киеве. Они обещали за 200 тыс. долл. решить вопрос о назначении на должность в Гослесагентстве и избежать ответственности за растрату. Ловкачей задержали во время передачи первой части средств — 100 тыс. долл. наличными.

Бывшему руководителю лесхоза один из злоумышленников представился помощником руководителя Офиса президента Украины. Полиция и ГБР задержали представителя общественной организации и человека, который ранее был осужден за мошенничество, сообщает пресс-служба Государственного агентства расследований.

Силовики в Киеве задержали «конкурентов Ермака» с 100 тыс. долл., фото — ГБР

Один из этой пары называл себя или сотрудником ОП, или представителем правоохранительных ведомств (в зависимости от сути дела).

На этот раз мошенники пообещали бывшему директору лесхоза помочь в назначении на должность в Гослесагентстве, а также гарантировали решить ситуацию с его непривлечением к ответственности по результатам проведения аудиторской проверки госпредприятия. Услуги оценили в 200 тыс. долл. (по 100 тыс. долл.). Одного из них задержали 2 апреля возле гостиницы в центре Киева, когда ему отдавали 100 тыс.

Силовики в Киеве задержали «конкурентов Ермака» со 100 тыс. долл., фото — ГБР

Сообщение о подозрении паре планируют объявить по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

В феврале этого года «Ракурс» рассказывал о другом аналогичном случае. Мошенники в Киеве обманывали граждан, обещая им за 50−150 тыс. долл. помочь с трудоустройством на руководящие должности в высших органов государственной власти.

Напомним, что 29 марта нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал в Фейсбук несколько роликов, на которых Денис Ермак, брат нынешнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, ведет переговоры о возможной купле-продаже должностей, проводит собеседования.

Источник: Ракурс


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