Рынок земли в Украине. Фото: slovoidilo.ua

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Всемирный банк приветствовал принятие Верховной Радой закона о рынке земли в Украине.

При этом банк отмечает, что нужно принять еще ряд важных законов. Речь идет о возможности юрлицам участвовать в рынке земель и ослаблении ограничений на общую площадь участков, которые можно приобретать в собственность. Об этом говорится в сообщении ВБ на странице в Facebook.

Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Но для того, чтобы в полной мере защитить интересы украинцев и обеспечить прозрачную продажу земель, мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов, — говорится в сообщении.

Также ВБ призывает принять законы, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управление земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, урегулируют продажу государственных земель и ограничат бесплатную приватизацию государственных земель. Также требуется принятие закона, который откроет доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей.

Напомним, 31 марта Верховная Рада приняла в целом законопроект № 217810, который с июля 2021 года отменяет запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Покупать землю смогут украинские физлица, компании, территориальные общины и государство. Иностранцы будут допущены к рынку земли только после проведения всеукраинского референдума. Этот референдум планируют провести до конца года.