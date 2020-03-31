Голосование в Верховной Раде. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n136008-rynok-zemli-v-ukraine-stalo-izvestno-kak-golosovali-narodnye-deputaty-infografika.html

Ракурс

Законопроект о рынке земли в Украине принят в целом.

Во втором чтении проект закона № 2178−10, отменяющий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, поддержали голосами 259 парламентариев.

Против этого закона проголосовали 24 народных депутата, три политика воздержались, а 29 нардепов не голосовали. За открытие рынка земли проголосовали 206 нардепов «Слуги народа» из 213 присутствующих в зале представителей этой фракции. Об этом сообщается на веб-странице ВРУ.

Еще 23 голоса из 24 присутствующих дала «Европейская солидарность». Отмену моратория поддержали все 13 присутствующих в зале депутатов «Голоса». Из группы «Доверие» кнопку «за» нажали 12 депутатов из 13 присутствующих. Еще пять голосов дали внефракционные нардепы.

Ни одного голоса за законопроект № 2178−10 не дали «Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь», группа «За будущее».

Напомним, 31 марта Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2178−10, который с июля 2021 года отменяет запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.