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Ракурс
Голосование в Верховной Раде. Фото: ТСН

Рынок земли в Украине: стало известно, как голосовали народные депутаты (ИНФОГРАФИКА)

31 мар 2020, 08:08
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Законопроект о рынке земли в Украине принят в целом.

Во втором чтении проект закона № 2178−10, отменяющий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, поддержали голосами 259 парламентариев.

Против этого закона проголосовали 24 народных депутата, три политика воздержались, а 29 нардепов не голосовали. За открытие рынка земли проголосовали 206 нардепов «Слуги народа» из 213 присутствующих в зале представителей этой фракции. Об этом сообщается на веб-странице ВРУ.

Еще 23 голоса из 24 присутствующих дала «Европейская солидарность». Отмену моратория поддержали все 13 присутствующих в зале депутатов «Голоса». Из группы «Доверие» кнопку «за» нажали 12 депутатов из 13 присутствующих. Еще пять голосов дали внефракционные нардепы.

Ни одного голоса за законопроект № 2178−10 не дали «Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь», группа «За будущее».

Инфографика: rada.gov.ua

Инфографика: rada.gov.ua

Инфографика: rada.gov.ua

Инфографика: rada.gov.ua

Инфографика: rada.gov.ua

Инфографика: rada.gov.ua

Инфографика: rada.gov.ua

Инфографика: rada.gov.ua

Напомним, 31 марта Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2178−10, который с июля 2021 года отменяет запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Источник: Ракурс


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