Голосування у Верховній Раді. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n136008-rynok-zemli-v-ukrayini-stalo-vidomo-yak-golosuvaly-narodni-deputaty-infografika.html

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Законопроект про ринок землі в Україні ухвалено в цілому.

У другому читанні проект закону № 2178−10, який скасовує мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, підтримали голосами 259 парламентарів.

Проти цього закону проголосували 24 народні депутати, троє утрималися, а 29 нардепів не голосували. За відкриття ринку землі проголосували 206 нардепів «Слуги народу» з 213 присутніх у залі представників цієї фракції. Про це повідомляється на веб-сторінці ВРУ.

Ще 23 голоси з 24 присутніх дала «Європейська солідарність». Скасування мораторію підтримали всі 13 присутніх у залі депутатів «Голосу». З групи «Довіра» кнопку «за» натиснули 12 депутатів із 13 присутніх. Ще п’ять голосів дали позафракційні нардепи.

Жодного голосу за законопроект № 2178−10 не дали «Батьківщина», «Опозиційна платформа — За життя», група «За майбутнє".

Нагадаємо, 31 березня Верховна Рада в цілому ухвалила законопроект № 2178−10, який із липня 2021 року скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.