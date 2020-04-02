Продукты питания. Фото: konkurent.ua

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Подорожание продуктов в Украине началось после введения коронавирусного карантина.

На Банковой проблем с ростом цен в Украине не видят. В Офисе президента заявляют, что в Украине нет проблем с обеспечением продуктами питания. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

Небольшое поднятие цен происходит на некоторые импортные продукты из-за роста их стоимости на мировых рынках, — заявляют в ОПУ.

Кроме того, по завершению совещания руководство государства пришло к выводу, что нужно провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций для снижения цен на топливо, которые в последнее время выросли на несколько гривен.

Как пишет издание znaj.ua со ссылкой на главу Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, с 1 апреля цены на некоторые продукты начали постепенно уменьшаться после подорожания с начала введения карантина. По его словам, именно эта неделя будет решающей для стабилизации цен на продукты питания

Если сейчас все, кто приобщился к делу, не смогут приостановить подорожание продуктов, где нет экономической составляющей роста стоимости, то на следующей неделе необходимо будет применить жесткие ограничительные меры, или признать поражение. Также прозвучало заявление сети АТБ о том, что они снижают собственную наценку на социальные продукты ради смягчения ситуации. Это хороший шаг, который говорит о совместной ответственности бизнеса и государства перед украинцами, — отметил он.

По информации портала Minfin, текущие средние цены на продукты в супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus следующие:

Напомним, в Киеве из-за коронавирусного карантина подорожали продукты. Киевское областное отделение Антимонопольного комитета открыло дело против поставщиков продуктов и сетей супермаркетов, которые подняли цены на товары. Производство начато против таких сетей супермаркетов: NOVUS, «Ашан», METRO Cash&Carry Ukraine, «Сильпо», BILLA, «АТБ-Маркет», VARUS, «Эко-маркет», «Велика кишеня», «Велмарт».