Коронавирус на Херсонщине унес жизнь медсестры, в Киеве 10 бригад «скорой» на самоизоляции (ВИДЕО)

Коронавирус на Херсонщине унес жизнь медсестры, в Киеве 10 бригад «скорой» на самоизоляции

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Коронавирус на Херсонщине в городе Олешки унес жизнь медсестре и заставил коллег женщины находиться на самоизоляции. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Три случая подтверждены Херсонским областным лабораторным центром. Это случаи, которые мы в течение минувших суток обнаружили в городе Олешки, в селе Малые Копани и в Херсоне. К сожалению, у нас первый летальный случай — женщина в Олешках умерла, это медицинский работник, — рассказал Гусев.

Сейчас 100 сотрудников медперсонала, работавший с умершей в одном коллективе и контактировавшей с ней, находятся на самоизоляции. Кроме этого, власти решают вопрос работы медучреждения и не исключает возможности перевода туда медперсонала из других больниц.

Пройдет две недели и если все будет нормально, медики Олешковской больницы вернутся к работе, — сообщил чиновник.

Ранее СМИ Херсона, ссылаясь на депутата Херсонского областного совета Сергея Рыбалко, сообщили о первом случае заражения коронавирусом в регионе — заболела матушка, которая в прошлое воскресенье была в церкви вместе с другими людьми. В самом Херсоне уже начали устанавливать блокпосты для усиления карантина.

Кроме этого, в Киеве более 10 бригад экстренной медицинской помощи пошли на самоизоляцию после контактов с больными коронавирусной инфекцией. В день в столице в целом поступает 50−60 вызовов с подозрением на COVID-19. Об этом телеграмм-каналу PavlovskyNEWS сообщила председатель профсоюза Центра экстренной медицинской помощи Киева Наталья Стахова.

По ее словам, до карантина в городе действовало 170 бригад экстренной медицинской помощи и это количество более чем в два раза уступает потребностям населения Киева.

Должна быть одна бригада на 10 тыс. жителей. Если посчитать по электронной оценке населения, то у нас должно быть 370 бригад, а по факту до карантина было лишь 170, — рассказала Стахова.

Она утверждает, что защитные средства, которые выдают медикам, не соответствует стандартам ВОЗ и в них им приходится выезжать на 50−60 вызовов с подозрением на коронавирус и еще дополнительно на около 200 вызовов пациентов с ОРВИ.

Напомним, коронавирусом в Украине по состоянию на 2 апреля инфицированы 804 человека. Однако реальное количество больных может быть значительно выше, ведь в Украине один из самых низких показателей в мире по количеству сделанных на коронавирус тестов.