Китай считается источником коронавируса

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Китай мог намеренно скрыть масштабы вспышки коронавируса у себя. Официальные данные китайских властей об общем количестве инфицированных и числе летальных случаев могут быть заниженными.

К такому выводу пришла американская разведка, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на сразу два информированных источника.

Отмечается, что в секретном отчете разведки по этому вопросу, который поступил в Белый дом на прошлой неделе, утверждается, что официальные данные Китая по коронавирусу были сфальсифицированными.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй. Официально Китай сообщает о 82 тыс. случаев коронавируса и 3,3 тыс. умерших.

В то же время в США, которые сейчас являются лидером в печальном рейтинге по заболеваемости коронавирусом, уже зафиксированы более 189 тыс. случаев заболевания и свыше 4 тыс. смертей.

В то же время официальный Китай отрицает обвинения в сокрытии масштабов вспышки коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Китая Хуа Чуньин, комментируя эти обвинения, заверила, что Китай всегда придерживался открытой позиции по публикации данных об эпидемии коронавируса.

Авторитет в этом вопросе остается за ВОЗ и эпидемиологами, а не политиканами, распространяющими ложь, — заявила дипломат.

Напомним, в середине марта официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзян выдвинул теорию, что коронавирус в Ухань могли завезти американские военные.