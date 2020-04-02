Китай вважається джерелом коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n136154-kytay-mig-pryhovaty-masshtaby-spalahu-koronavirusu-u-sebe-zmi.html

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Китай міг навмисно приховати масштаби спалаху коронавірусу в себе. Офіційні дані китайської влади загальної кількості інфікованих та летальних випадків можуть бути заниженими.

Такого висновку дійшла американська розвідка, повідомляє видання Bloomberg з посиланням на відразу два інформовані джерела.

Зазначається, що у секретному звіті розвідки з цього питання, який надійшов до Білого дому минулого тижня, стверджується, що офіційні дані Китаю щодо коронавірусу були сфальсифікованими.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2 розпочався наприкінці 2019 року в китайській провінції Хубей. Офіційно Китай повідомляє про 82 тис. випадків коронавірусу та 3,3 тис. померлих.

Водночас у США, які наразі є лідером у сумному рейтингу із захворюваності коронавірусом, вже зафіксовано понад 189 тис. випадків захворювання та понад 4 тис. смертей.

Водночас офіційний Китай заперечує звинувачення щодо приховування масштабів спалаху коронавірусу, повідомляє РІА «Новости».

Представник Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Хуа Чуньїн, коментуючи ці звинувачення, запевнила, що Китай завжди дотримувався відкритої позиції щодо публікації даних про епідемію коронавірусу.

Авторитет в цьому питанні залишається за ВООЗ та епідеміологами, а не політиканами, що поширюють брехню, — заявила дипломат.

Нагадаємо, в середині березня офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь висунув теорію, що коронавірус в Ухань могли завезти американські військові.