Пожежа в нацпарку. Фото: ДСНС

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Масштабна пожежа сталася поблизу Одеси, в Нижньодністровському національному природному парку. Загоряння було зафіксоване вранці 1 квітня, проте у зв’язку з відсутністю під’їзних шляхів рятувальники не змогли дістатися до вогнища загоряння.

Загоряння було зафіксоване поблизу автодороги Одеса — Рені. Вогонь охопив близько 10 га землі. Про це повідомляє прес-служба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

За словами рятувальників, горіла суха трава. Ймовірна причина займання — підпал. Співробітники парку додали, що пожежа почалася в ніч на 1 квітня. Спочатку вони намагалися загасити його своїми силами, але не змогли.

2 квітня було зафіксоване нове загоряння в Нижньодністровському національному природному парку. Також горіла суха рослинність, пожежа охопила 6 га. Через відсутність шляхів під’їзду рятувальники не змогли загасити загоряння, але через декілька годин воно згасло самостійно.

Співробітники національного природного парку написали в Facebook, що пожежа випалила унікальні плавні і зруйнувала гнізда численних птахів, які зараз висиджують пташенят.

Нагадаємо, раніше пожежа сталася в селі Ленківці Кельменецького району Чернівецької області. Згорів житловий будинок. Внаслідок пожежі загинули троє малолітніх дітей та їхня матір.