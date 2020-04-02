Костянтин Кулик. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n136152-antykorupciynyy-sud-zakryv-spravu-eks-prokurora-ato-kulyka.html

Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні викликає лише гіркі усмішки на обличчях простих громадян. Вищий антикорупційний суд України сьогодні, 2 квітня 2020 року, виніс рішення про закриття кримінального провадження щодо колишнього прокурора сил АТО Костянтина Кулика, якого звинувачували у незаконному збагаченні.

Перший заступник глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук подав у суді клопотання про закриття кримінального провадження щодо Кулика, повідомляє Судова влада України.

Дане клопотання було подано у зв’язку з визнанням неконституційною ст. 368−2 КК України, яка передбачала притягнення чиновника до відповідальності. Дане рішення було винесено Конституційним судом України у лютому 2019 року.

У суді також був скасований арешт майна обвинуваченого, який був накладений постановою слідчого судді Солом’янського районного суду.

Як відомо, Кулика звинувачували у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368−2 КК України (незаконне збагачення). За версією слідства, Кулик придбав нерухомість на суму 2,86 млн грн. Законність придбання майна Кулик підтвердити не зміг.

Як раніше писав «Ракурс», Окружний адміністративний суд Києва ухвалив виплатити Кулику 1 млн 149 тис. грн невиплаченого заробітку. Ця сума є компенсацією за невиплачену зарплату після звільнення Кулика у квітні 2017 року зі служби у військовій прокуратурі сил АТО.