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Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

«Палаючу хату разом рятують, а не піаряться»: реакція соцмереж на критику Супрун, яка попросила апарати ШВЛ у Ілона Маска (ФОТО)

2 кві 2020, 14:46
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Пандемія коронавірусу змусила Ілона Маска, власника Tesla і SpaceX, 31 березня у своєму Твіттер оголосити про намір безкоштовно надати сертифіковані апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) країнам, які гостро цього потребують через стрімке зростання хворих на COVID-19. На його пропозицію відреагувала екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун. Колишня очільниця МОЗ попросила у Маска безкоштовні апарати ШВЛ для України. Про це вона написала під постом американського мільярдера у соцмережі.

Мене звуть Уляна Супрун і я колишній міністр охорони здоров’я України. Україна має гостру потребу в апаратах. Ми маємо лише 3500 ШВЛ у відділеннях інтенсивної терапії, і у нас населення 37 млн. Будь ласка, допоможіть нам!, — йдеться у зверненні Супрун.

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Ілон Маск наразі ще не відреагував на таке прохання Супрун. Разом з тим, на нього відреагував директор «Лабораторії практик майбутнього» Вадим Арістов. Він написав ще один твіт до Ілона Маска, в якому заявив, що в катастрофі відсутності апаратів ШВЛ в Україні винна Супрун і переговори щодо можливої передачі цих апаратів Маску варто вести з президентом Володимиром Зеленським.

Зауважимо, що у профілі Арістова вказано, що він є стратегом, інфекціоністом, сервіс-дизайнером, консультантом з управління змінами та директором Revival Institute for Future.

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Після свого повідомлення Арістов зазнав шквалу критики користувачів Фейсбук і Твіттер, які звинуватили його у «хайпі та піарі, виставленні України в жахливому світлі та зайвому з’ясуванні стосунків у час, коли хата горить». Це змусило Арістова додати ще одне повідомлення у Твіттер, в якому він наголосив, що Україні дійсно дуже потрібні апарати ШВЛ.

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Від того, що Маск отримав пораду спілкуватися з президентом країни — ймовірність пожертви не знизилась. Від того, що Супрун не буде шантажувати президента і уряд отриманими апаратами Маска — їх дії будуть більш швидкими і результативними, — пояснив свою позицію Арістов.

Згодом до дискусії у Твіттер долучилося й Посольство України у США.

Україна є другою за величиною країною Європи з населенням у майже 40 млн. Пандемічна ситуація в Україні наближається до піка, квітень буде найважчим. Людям у лікарнях потрібні ШВЛ. Ми готові до співпраці!, — зазначили в українському дипломатичному відомстві.

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Водночас посольство США в Україні сьогодні у Фейсбук зазначило, що американський бізнес виділив 1,5 млн грн на закупівлю масок, тестів та засобів захисту для лікарів.

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Але на цьому історія не закінчилася. Згодом директор «Лабораторії практик майбутнього» на своїй Фейсбук-сторінці у деталях описав свою позицію та негативне ставлення до Уляни Супрун.

Я дуже не хочу, щоб апарати ШВЛ стали об'єктом шантажу з боку пані Супрун. Тому рекомендував Ілону Маску спілкуватись напряму з Президентом Зеленським. Він несе відповідальність за підготовку країни. Це право йому надала домінуюча кількість виборців… Коли пан Ляшко (член команди пані Супрун) переконував повсюди «ми готові» — я називав перелік елементів, за якими робота поки взагалі не ведеться… Пізніше ми звертали увагу уряду: не пропустити вірус в країну вже неможливо, найбільш критична ланка для нашого виживання при цій пандемії — апарати ШВЛ. Ми перші розрахували потребу — 64 тис., при нашому забезпеченні лише на 6,5%… При цьому я об'єктивно відношуся до окремих надбань з діяльності пані Супрун. Створення eHealth, залучення молоді до державної служби, посилення первинної ланки — це вже працює на благо громадян. Треба в цьому подякувати і йти далі. Десь просунулись. В цілому — провалились глибше… Не будувати медицину хвороби і капіталізм катастроф — а медицину здоров’я і капіталізм цінностей, — резюмував Вадим Арістов.

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Згодом він зібрав на своїй сторінці у Фейсбук тисячі коментарів здебільшого невдоволених його поведінкою українців.

Ви порадили Маску звертатися до когось? Це до нього треба було звертатися. І не робити срач на рівному місці, — пишуть користувачі Фейсбук на сторінці Арістова.

Ви обережно, випадіння контексту — воно як звичний вивих, потім хрін вилікуєш. Буде випадати й випадати. Спробуйте звернутися до профільних спеціалістів і не піаритися шляхом срачів, — рекомендують стратегу у Фейсбук.

Я не бот і не фанат Супрун, але не потрібно тішити себе домислами, що лише вони вважають вас дурнем. Тут дуже багато людей, для яких ваш вчинок — півнячий. Невже обов’язково у такій складній ситуації як епідемія показувати, хто тут бос, — дорікають інші.

Це реально героїчні дії. Пані Уляна звертається до Ілона Маска по допомогу. А ви у відповідь пишете: «ви, звичайно допоможіть, але не спілкуйтеся із Супрун». Вищий культурний пілотаж. Невже не можна просто попросити?, — критикують вчинок Арістова українці.

Я не бот, а ви повелися як ідіот. Коли хата горить, то усім миром її рятують, а не піаряться як ви зробили, — зазначають користувачі соцмереж.

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

А навіщо викаблучуватися під постом Ілона? Супрун щось не так сказала? Вона не просувала інтереси українського народу? Ви просто вирішили прорекламувати себе, а продемонстрували свою неповноцінність. Ви ганьбите країну!, — звинувачують Арістова у недалекоглядності українці.

Просто Вас мама у дитинстві погано виховувала. Все, що у сім’ї, залишається у сім’ї. Виносити бруд з хати — поганий тон. Зганьбили країну, — резюмують інші.

Я раджу Вам просто вибачитися. Люди іноді помиляються. Просто визнайте, що Ви помилились, — радять Арістову у соцмережі.

Зауважимо, що згодом команда VoxCheck провела аналіз викладених Арістовим фактів критики Супрун й оприлюднила свою відповідь, назвавши усі звинувачення щодо екс-міністра безпідставними.

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

Джерело: Ракурс


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