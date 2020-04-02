Коронавірус в Україні: соцмережі обурилися вибриком Арістова щодо Супрун, яка просила апарати ШВЛ в Ілона Маска

https://racurs.ua/ua/n136151-palauchu-hatu-razom-ryatuut-a-ne-piaryatsya-reakciya-socmerej-na-krytyku-suprun-yaka.html

Ракурс

Пандемія коронавірусу змусила Ілона Маска, власника Tesla і SpaceX, 31 березня у своєму Твіттер оголосити про намір безкоштовно надати сертифіковані апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) країнам, які гостро цього потребують через стрімке зростання хворих на COVID-19. На його пропозицію відреагувала екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун. Колишня очільниця МОЗ попросила у Маска безкоштовні апарати ШВЛ для України. Про це вона написала під постом американського мільярдера у соцмережі.

Мене звуть Уляна Супрун і я колишній міністр охорони здоров’я України. Україна має гостру потребу в апаратах. Ми маємо лише 3500 ШВЛ у відділеннях інтенсивної терапії, і у нас населення 37 млн. Будь ласка, допоможіть нам!, — йдеться у зверненні Супрун.

Ілон Маск наразі ще не відреагував на таке прохання Супрун. Разом з тим, на нього відреагував директор «Лабораторії практик майбутнього» Вадим Арістов. Він написав ще один твіт до Ілона Маска, в якому заявив, що в катастрофі відсутності апаратів ШВЛ в Україні винна Супрун і переговори щодо можливої передачі цих апаратів Маску варто вести з президентом Володимиром Зеленським.

Зауважимо, що у профілі Арістова вказано, що він є стратегом, інфекціоністом, сервіс-дизайнером, консультантом з управління змінами та директором Revival Institute for Future.

Після свого повідомлення Арістов зазнав шквалу критики користувачів Фейсбук і Твіттер, які звинуватили його у «хайпі та піарі, виставленні України в жахливому світлі та зайвому з’ясуванні стосунків у час, коли хата горить». Це змусило Арістова додати ще одне повідомлення у Твіттер, в якому він наголосив, що Україні дійсно дуже потрібні апарати ШВЛ.

Від того, що Маск отримав пораду спілкуватися з президентом країни — ймовірність пожертви не знизилась. Від того, що Супрун не буде шантажувати президента і уряд отриманими апаратами Маска — їх дії будуть більш швидкими і результативними, — пояснив свою позицію Арістов.

Згодом до дискусії у Твіттер долучилося й Посольство України у США.

Україна є другою за величиною країною Європи з населенням у майже 40 млн. Пандемічна ситуація в Україні наближається до піка, квітень буде найважчим. Людям у лікарнях потрібні ШВЛ. Ми готові до співпраці!, — зазначили в українському дипломатичному відомстві.

Водночас посольство США в Україні сьогодні у Фейсбук зазначило, що американський бізнес виділив 1,5 млн грн на закупівлю масок, тестів та засобів захисту для лікарів.

Але на цьому історія не закінчилася. Згодом директор «Лабораторії практик майбутнього» на своїй Фейсбук-сторінці у деталях описав свою позицію та негативне ставлення до Уляни Супрун.

Я дуже не хочу, щоб апарати ШВЛ стали об'єктом шантажу з боку пані Супрун. Тому рекомендував Ілону Маску спілкуватись напряму з Президентом Зеленським. Він несе відповідальність за підготовку країни. Це право йому надала домінуюча кількість виборців… Коли пан Ляшко (член команди пані Супрун) переконував повсюди «ми готові» — я називав перелік елементів, за якими робота поки взагалі не ведеться… Пізніше ми звертали увагу уряду: не пропустити вірус в країну вже неможливо, найбільш критична ланка для нашого виживання при цій пандемії — апарати ШВЛ. Ми перші розрахували потребу — 64 тис., при нашому забезпеченні лише на 6,5%… При цьому я об'єктивно відношуся до окремих надбань з діяльності пані Супрун. Створення eHealth, залучення молоді до державної служби, посилення первинної ланки — це вже працює на благо громадян. Треба в цьому подякувати і йти далі. Десь просунулись. В цілому — провалились глибше… Не будувати медицину хвороби і капіталізм катастроф — а медицину здоров’я і капіталізм цінностей, — резюмував Вадим Арістов.

Згодом він зібрав на своїй сторінці у Фейсбук тисячі коментарів здебільшого невдоволених його поведінкою українців.

Ви порадили Маску звертатися до когось? Це до нього треба було звертатися. І не робити срач на рівному місці, — пишуть користувачі Фейсбук на сторінці Арістова. Ви обережно, випадіння контексту — воно як звичний вивих, потім хрін вилікуєш. Буде випадати й випадати. Спробуйте звернутися до профільних спеціалістів і не піаритися шляхом срачів, — рекомендують стратегу у Фейсбук. Я не бот і не фанат Супрун, але не потрібно тішити себе домислами, що лише вони вважають вас дурнем. Тут дуже багато людей, для яких ваш вчинок — півнячий. Невже обов’язково у такій складній ситуації як епідемія показувати, хто тут бос, — дорікають інші. Це реально героїчні дії. Пані Уляна звертається до Ілона Маска по допомогу. А ви у відповідь пишете: «ви, звичайно допоможіть, але не спілкуйтеся із Супрун». Вищий культурний пілотаж. Невже не можна просто попросити?, — критикують вчинок Арістова українці. Я не бот, а ви повелися як ідіот. Коли хата горить, то усім миром її рятують, а не піаряться як ви зробили, — зазначають користувачі соцмереж.

А навіщо викаблучуватися під постом Ілона? Супрун щось не так сказала? Вона не просувала інтереси українського народу? Ви просто вирішили прорекламувати себе, а продемонстрували свою неповноцінність. Ви ганьбите країну!, — звинувачують Арістова у недалекоглядності українці. Просто Вас мама у дитинстві погано виховувала. Все, що у сім’ї, залишається у сім’ї. Виносити бруд з хати — поганий тон. Зганьбили країну, — резюмують інші. Я раджу Вам просто вибачитися. Люди іноді помиляються. Просто визнайте, що Ви помилились, — радять Арістову у соцмережі.

Зауважимо, що згодом команда VoxCheck провела аналіз викладених Арістовим фактів критики Супрун й оприлюднила свою відповідь, назвавши усі звинувачення щодо екс-міністра безпідставними.