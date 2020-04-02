Коронавирус в Украине: соцсети возмутились атакой Аристова на Супрун, попросившую аппараты ИВЛ у Илона Маска

https://racurs.ua/n136151-goryaschiy-dom-vmeste-spasaut-a-ne-piaryatsya-reakciya-socsetey-na-kritiku-suprun-kotoraya.html

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Пандемия коронавируса заставила Илона Маска, владельца Tesla и SpaceX, 31 марта в своем Твиттер объявить о намерении бесплатно предоставить сертифицированные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) странам, которые остро в этом нуждаются из-за стремительного роста инфицированных COVID-19. На его предложение отреагировала экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Бывшая глава Минздрава попросила у Маска бесплатные аппараты ИВЛ для Украины. Об этом она написала на странице в Твиттер американского миллиардера.

Меня зовут Ульяна Супрун и я бывший министр здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в аппаратах. У нас есть всего 3500 ИВЛ в отделениях интенсивной терапии и у нас население 37 млн. Пожалуйста, помогите нам!, — говорится в обращении Супрун.

Маск пока еще не отреагировал на такую просьбу Супрун. Вместе с тем, на нее отреагировал директор «Лаборатории практик будущего» Вадим Аристов. Он написал еще один твит под сообщением Илона Маска, в котором заявил, что в катастрофе отсутствия аппаратов ИВЛ в Украине виновна Супрун и переговоры о возможной передаче этих аппаратов Маску следует вести с президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, что в профиле Аристова указано, что он является стратегом, инфекционистом, сервис-дизайнером, консультантом по управлению изменениями и директором Revival Institute for Future.

После своего сообщения Аристов получил шквал критики пользователей Фейсбук и Твиттер, которые обвинили его в «хайпе и пиаре, выставлении Украины в ужасном свете и неуместном выяснении отношений во то время, когда дом горит». Это заставило Аристова добавить еще одно сообщение в Твиттере, в котором он подчеркнул, что Украине действительно очень нужны аппараты ИВЛ.

От того, что Маск получил совет общаться с президентом страны — вероятность пожертвования не снизилась. От того, что Супрун не будет шантажировать президента и правительство полученными аппаратами Маска — их действия будут более быстрыми и результативными, — объяснил свою позицию Аристов.

Впоследствии к дискуссии в Твиттер присоединилось и Посольство Украины в США.

Украина является второй по величине страной Европы с населением почти 40 млн. Пандемическая ситуация в Украине приближается к пику, апрель будет тяжелым. Людям в больницах нужны ИВЛ. Мы готовы к сотрудничеству!, — отметили в украинском дипломатическом ведомстве.

В то же время посольство США в Украине сегодня в Фейсбук сообщило, что американский бизнес уже выделил 1,5 млн грн на закупку масок, тестов и средств защиты для врачей.

Но на этом история не закончилась. Впоследствии директор «Лаборатории практик будущего» на своей Фейсбук-странице в деталях описал свою позицию и негативное отношение к Ульяне Супрун.

Я очень не хочу, чтобы аппараты ИВЛ стали объектом шантажа со стороны госпожи Супрун. Поэтому рекомендовал Маску общаться напрямую с президентом Зеленским. Он несет ответственность за подготовку страны. Это право ему предоставило доминирующее количество избирателей… Когда господин Ляшко (член команды госпожа Супрун) убеждал повсюду, что «мы готовы» — я называл перечень элементов, по которым работа пока вообще не ведется… Позже мы обращали внимание правительства: не пустить вирус в страну уже невозможно, наиболее критическое звено для нашего выживания при этой пандемии — аппараты ИВЛ. Мы первые рассчитали потребность — 64 тыс., при нашем обеспечении только на 6,5%… При этом я объективно отношусь к отдельным достижениям в деятельности госпожи Супрун. Создание eHealth, привлечение молодежи к государственной службе, усиление первичного звена — это уже работает на благо граждан. Надо на этом поблагодарить и идти дальше. Где-то продвинулись. В целом — провалились глубже… Не строить медицину болезни и капитализм катастроф — а медицину здоровья и капитализм ценностей, — резюмировал Вадим Аристов.

Впоследствии он собрал на своей странице в Фейсбук тысячи комментариев преимущественно недовольных его поведением украинцев.

Вы посоветовали Маску обращаться к кому-то? Это к нему нужно обращаться. И не делать срач на ровном месте, — пишут пользователи Фейсбук на странице Аристова. Вы поосторожнее, выпадение из контекста — оно как первичный вывих, потом вряд-ли вылечишь. Будет выпадать и выпадать. Попробуйте обратиться к профильным специалистам и не пиариться путем срача, — рекомендуют стратегу в Фейсбук. Я не бот и не фанат Супрун, но не нужно тешить себя домыслами, что только они считают вас дураком. Здесь очень много людей, для которых ваш поступок — петушиный. Неужели обязательно в такой сложной ситуации как эпидемия показывать, кто тут босс, — упрекают другие. Это реально героические действия. Госпожа Ульяна обращается к Илону Маску за помощью. А вы в ответ пишете: «вы, конечно помогите, но не общайтесь с Супрун». Высший культурный пилотаж. Неужели нельзя просто попросить?, — критикуют поступок Аристова украинцы. Я не бот, а вы повели себя как идиот. Когда дом горит, то все вместе его спасают, а не пиарятся, как вы сделали, — отмечают в соцсетях.

А зачем выпендриваться под постом Илона? Супрун-то, что не так сказала? Она не продвигала интересы украинского народа? Вы просто решили прорекламировать себя, а продемонстрировали свою неполноценность. Вы позорите страну!, — обвиняют Аристова в недальновидности украинцы. Просто Вас мама в детстве плохо воспитывала. Все, что в семье, остается в семье. Выносить сор из избы — дурной тон. Опозорили страну, — резюмируют другие. Я советую Вам просто извиниться. Люди иногда ошибаются. Просто признайте, что Вы ошиблись, — советуют Аристову в соцсети.

Отметим, что впоследствии команда VoxCheck провела анализ изложенных Аристовым фактов критики Супрун и обнародовала свой ответ, назвав все обвинения в отношении экс-министра беспочвенными.