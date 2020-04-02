Видеоуроки для школьников смогут смотреть на Донбассе и в Крыму. Фото: ОП

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Карантин в Украине продлится минимум до 24 апреля, поэтому с 6 апреля запускается образовательная программа «Всеукраинская школа онлайн». Это будут видеоуроки для учеников 5−11 классов, а транслировать их будут на украинских телеканалах, а также в соцсетях.

Эти видеоуроки будут доступны и для школьников на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Школьники, проживающие в ОРДЛО и Крыму, смогут посмотреть видеоуроки в эфире телеканала «Дом». Также жителям полуострова будут доступны уроки, если у них подключено спутниковое телевидение. Уроки будут транслировать на телеканале «UA: Перший» и других каналах-партнерах проекта.

Кроме того, дети с временно оккупированных территорий смогут просматривать записи уроков на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube. Отметим, в рамках проекта будут транслироваться уроки по таким предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия, биология.

Напомним, «Всеукраинская школа онлайн», проект, рассчитанный на дистанционное обучение школьников во время карантина, стартует в Украине с 6 апреля. В телеэфире уроки будут вести 40 педагогов из Киева. Начало занятий — 10.00.