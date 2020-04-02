Відеоуроки для школярів зможуть дивитися на Донбасі та в Криму. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n136150-uroky-vseukrayinskoyi-shkoly-onlayn-budut-dostupni-dlya-donbasu-i-krymu-de-dyvytysya.html

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Карантин в Україні триватиме щонайменше до 24 квітня, тому з 6 квітня запускається освітня програма «Всеукраїнська школа онлайн». Це будуть відеоуроки для учнів 5−11 класів, а транслювати їх будуть на українських телеканалах, а також в соцмережах.

Ці відеоуроки будуть доступні і для школярів на окупованих територіях Криму та Донбасу. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Школярі, що проживають в ОРДЛО і Криму, зможуть подивитися відеоуроки в ефірі телеканалу «Дім». Також жителям півострова будуть доступні уроки, якщо у них підключено супутникове телебачення. Уроки будуть транслювати на телеканалі «UA: Перший» та інших каналах-партнерах проекту.

Окрім того, діти з тимчасово окупованих територій зможуть переглядати записи уроків на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України в Facebook і YouTube. Зазначимо, в рамках проекту будуть транслюватися уроки з таких предметів: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, біологія.

Нагадаємо, «Всеукраїнська школа онлайн» — проект, розрахований на дистанційне навчання школярів під час карантину — стартує в Україні з 6 квітня. У телеефірі уроки будуть вести 40 педагогів з Києва. Початок занять — о 10.00.