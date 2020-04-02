Епідемія коронавірусу: Пентагон шукає 100 тис. мішків для тіл цивільних осіб — Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n136149-epidemiya-koronavirusu-pentagon-shukaie-100-tys-mishkiv-dlya-til-cyvilnyh-osib-zmi.html

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Пентагон, на тлі очікувань значного росту смертності через епідемію коронавірусу, отримав від Федерального агентства з питань надзвичайних ситуацій США запит на 100 тис. мішків для тіл, відомих під назвою Human Remains Pouches. Зазвичай такі мішки розподіляються по зонах бойових дій.

Ці мішки використовуються для зберігання та транспортування трупів, а також зберігання їх у моргах, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що наразі Пентагон намагається придбати більше таких мішків, проте офіційного замовлення виробникам ще немає. Спочатку їх видаватимуть із наявного у відомства запасу в 50 тис. мішків.

Нещодавно Пентагон розмістив два плавучі госпіталі в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, щоб допомогти послабити навантаження на регіональні лікарні, котре склалося через епідемію.

США на разі є лідером у сумному рейтингу країн з найбільшою кількістю виявлених випадків коронавірусу. Там вже зафіксовано понад 215,6 тис. випадків інфікування та понад 5 тис. смертей.

Нагадаємо, кількість виявлених інфікованих коронавірусом осіб у світі наближається до мільйона.