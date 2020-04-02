Коронавірус: нардеп Шахов заявив про своє одужання і звинуватив у пандемії G7

Сергій Шахов. Фото: Ukranews

https://racurs.ua/ua/n136148-koronavirus-nardep-shahov-zayavyv-pro-svoie-odujannya-i-zvynuvatyv-u-pandemiyi-g7.html

Ракурс

Коронавірус серед депутатського корпусу був підтверджений у члена депутатської групи «Довіра» Сергія Шахова. Нардеп привіз COVID-19 в якості «сувеніру» з французького гірськолижного курорту Куршевель. Сьогодні нардеп повідомив, що два останні тести на коронавірус показали негативний результат.

Однак медики вирішили провести ще один додатковий тест на COVID-19. Для цього Шахову необхідно завтра о 9.00 з’явитися в Олександрівську лікарню, пише «Українська правда».

Шахов не розуміє, навіщо потрібен ще один тест, якщо попередні два показали відсутність зараження. Нардеп припустив, що медики вважають тести не якісними і третій роблять для страховки.

Нардеп заявив, що його дружина також одужала і почувається добре. Вона всього два дні відчувала нездужання, більше не було ніяких симптомів хвороби.

Шахов заявив, що буде виходити з дому тільки в масці, але без рукавичок. Нардеп здивований, що коронавірусом не заразилися його діти і бабуся, які проживають із ним в одному будинку. Також Шахов заявив, що він знаходився в одному приміщенні з усіма головами фракцій, з усіма вітався і спілкувався із членами комітету. Мало того, із деякими своїми колегами він навіть обіймався, але ніхто з них не заразився.

Крім того, Шахов підозрює, що у створенні коронавірусу замішана G7. На думку нардепа, коронавірус — це зімітована багатіями хвороба, яка обвалила фондові ринки, а під час кризи можна скупити акції перспективних компаній за низькими цінами.

Як раніше писав «Ракурс», у той час, коли в Куршевелі відпочивав Шахов, на курорті також перебували колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан, низка високопоставлених чиновників, політиків і зірок шоу-бізнесу.