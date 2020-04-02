Коронавирус: нардеп Шахов заявил о своем выздоровлении и обвинил в пандемии G7

Сергей Шахов. Фото: Ukranews

https://racurs.ua/n136148-koronavirus-nardep-shahov-zayavil-o-svoem-vyzdorovlenii-i-obvinil-v-pandemii-g7.html

Ракурс

Коронавирус среди депутатского корпуса был подтвержден у члена депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова. Нардеп привез COVID-19 в качестве «сувенира» из французского горнолыжного курорта Куршевель. Сегодня нардеп сообщил, что два последних теста на коронавирус показали отрицательный результат.

Однако медики решили провести еще один дополнительный тест на COVID-19. Для этого Шахову необходимо завтра в 9.00 явиться в Александровскую больницу, пишет «Украинская правда».

Шахов не понимает, зачем нужен еще один тест, если предыдущие два показали отсутствие заражения. Нардеп предположил, что медики считают тесты не качественными и третий делают для страховки.

Нардеп заявил, что его супруга также выздоровела и чувствует себя хорошо. Она всего два дня чувствовала недомогание, больше не было никаких симптомов болезни.

Шахов заявил, что будет выходить из дома только в маске, но без перчаток. Нардеп удивлен, что коронавирусом не заразились его дети и бабушка, которые проживают с ним в одном доме. Также Шахов заявил, что он находился в одном помещении со всеми главами фракций, со всеми здоровался и общался с членами комитета. Мало того, с некоторыми своими коллегами он даже обнимался, но никто из них не заразился.

Кроме того, Шахов подозревает, что в создании коронавируса замешана G7. По мнению нардепа, коронавирус — это сымитированная сильными мира сего болезнь, которая обрушила фондовые рынки, а во время кризиса можно скупить акции перспективных компаний по низким ценам.

Как ранее писал «Ракурс», в то время, когда в Куршевеле отдыхал Шахов, на курорте также находились бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, ряд высокопоставленных чиновников, политиков и звезд шоу-бизнеса.