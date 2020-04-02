В Украине сделали менее 4 тыс. тестирований на коронавирус

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Ракурс

Коронавирусом в Украине по состоянию на 2 апреля инфицированы 804 человека. Однако реальное количество больных может быть значительно выше, ведь в Украине один из самых низких показателей в мире по количеству сделанных на коронавирус тестов.

За все время эпидемии в Украине было проведено 3 тыс. 834 тестирований. Данные приведены на сайте Кабинета министров Украины, посвященном COVID-19.

Отметим, это не значит, что было протестировано именно такое количество людей — тесты некоторым больным делают повторно. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, одним из условий преодоления пандемии является массовое тестирование на коронавирус — чем больше будут выявлять больных, тем больше будет возможности их изолировать и предотвратить распространение вируса.

Для сравнения, в Китае по состоянию на конец февраля было сделано более 320 тыс. тестов. В Германии ежедневно делают около 70 тыс. тестов, в Великобритании — 10 тыс., однако власти страны хотят увеличить это количество до 25 тыс. тестов в день. В Южной Корее сделали более 316 тыс. тестов, в Италии — более 206 тыс.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что с такими показателями не удивительно, что в Украине относительно мало больных коронавирусом.

Зеленский действует по принципу: у вас не будет больных коронавирусом, если не делать тесты на коронавирус, — отметил он в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что власть не может справиться на «банальном» уровне: остановить мародеров, которые продают маски, обеспечить людей антисептиками, аппаратами ИВЛ, тестами.

Похоже, нам придется, как в сериале «Слуга народа», снести все золото на Майдан и закупить тесты самостоятельно. Потому что чем дольше ждем, тем меньше шансов спасти чью-то жизнь, — добавил нардеп.

В Украине на коронавирус пока что тестируют только тех, у кого есть симптомы заболевания, а также контактных лиц. В то же время власти Украины заявляют, что закупать тесты будут в необходимом количестве для тестирования всех граждан с признаками коронавируса. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что из Китая в Украину привезут 10 млн тестов.

Отметим, существует два вида тестов на коронавирус — экспресс-тесты и лабораторные тесты. Экспресс-тест делают 10−15 минут. Для этого берут мазок из носа. Этот тест может сделать любой врач в любых условиях, даже дома.

Лабораторная проверка — это когда тесты делают только в вирусологических лабораториях со специальным оборудованием методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Тест методом ПЦР делают около пяти часов плюс время на доставку материалов, так как такие лаборатории есть только в специально оборудованных больницах.

Как писал «Ракурс», на днях в аэропорт «Борисполь» прилетел очередной самолет из Китая, который привез в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, а также средства защиты.