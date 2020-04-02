Коты могут больше всего пострадать от коронавируса, фото:

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Коты оказались домашними животными, которые могут больше всего пострадать от коронавируса SARS-CoV-2.

К такому выводу пришли китайские ученые, которые проанализировали восприимчивость к коронавирусу животных, находящихся в тесном контакте с человеком. Материалы исследования опубликованы на сервисе научных препринтов bioRxiv.

Коты и собаки находятся в тесном контакте с людьми, поэтому важно понимать их восприимчивость к SARS-CoV-2 для контроля COVID-19, — отмечают ученые.

Исследование показало, что SARS-CoV-2 плохо размножается у собак, свиней, кур и уток, но эффективно — у хорьков и кошек. Оказалось, что вирус передается кошкам воздушно-капельным путем.

Причем, если хорьки эту болезнь переносили очень легко, то подопытные кошки от коронавируса умирали, особенно это касалось котят.

Считается, что SARS-CoV-2 возник у летучих мышей. Однако промежуточные животные, от которых инфекция передалась людям, еще не установлены.

Между тем, в китайском городе Шэньчжэне официально запретили употреблять в пищу кошек и собак, сообщает издание EUObserver.

Это решение принято в рамках более широкой кампании по борьбе с торговлей дикими животными, от которых коронавирус мог передаться людям.

Первые обнаруженные случаи инфицирования коронавирусом связаны с людьми, которые посещали рынок в городе Ухане, где в качестве продуктов питания продавались летучие мыши, змеи, панголины и другие дикие животные.

Напомним, американские ученые, проанализировав геном SARS-CoV-2, пришли к выводу, что этот вирус не был создан в лаборатории.