Коти можуть найбільше постраждати від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n136146-epidemiya-koronavirusu-vcheni-nazvaly-naybilsh-vrazlyvu-domashnu-tvarynu.html

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Коти виявилися домашніми тваринами, котрі можуть найбільше постраждати від коронавірусу SARS-CoV-2.

Такого висновку дійшли китайські вчені, які проаналізували сприйнятливість до коронавірусу тварин, що перебувають у тісному контакті з людиною. Матеріали дослідження опубліковані на сервісі наукових препринтів bioRxiv.

Коти та собаки перебувають у тісному контакті з людьми, тому важливо розуміти їх сприйнятливість до SARS-CoV-2 для контролю COVID-19, — наголошують учені.

Дослідження показало, що SARS-CoV-2 погано розмножується у собак, свиней, курей та качок, але ефективно — у тхорів та котів. Виявилося, що вірус передається кішкам повітряно-крапельним шляхом.

Причому, якщо тхори цю хворобу переносили дуже легко, то піддослідні коти від коронавірусу помирали, особливо це стосувалося кошенят.

Вважається, що SARS-CoV-2 виник у кажанів. Однак проміжні тварини, від яких інфекція передалася людям, ще не встановлені.

Тим часом, у китайському місті Шеньчжені офіційно заборонили вживати у їжу котів та собак, повідомляє видання EUObserver.

Це рішення ухвалене в межах більш широкої кампанії боротьби з торгівлею дикими тваринами, від яких коронавірус міг передатися людям.

Перші виявлені випадки інфікування коронавірусом пов’язані з людьми, які відвідували ринок в місті Ухані, де як продукти харчування продавалися кажани, змії, панголіни та інші дикі тварини.

Нагадаємо, американські вчені, проаналізувавши геном SARS-CoV-2, дійшли висновку, що цей вірус не був створений у лабораторії.