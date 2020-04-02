Виталий Кличко. Фото: DW

https://racurs.ua/n136145-karantin-v-kieve-pyateryh-narushiteley-oshtrafovali-na-17-tys-grn-klichko.html

Ракурс

Карантин в Киеве — вынужденная мера, которая направлена на предотвращение распространения коронавируса. Но некоторые граждане не хотят соблюдать правил карантина и уже поплатились за это. Нарушители были наказаны высокими штрафами.

Контроль за соблюдением правил самоизоляции и обсервации осуществляет Нацполиция. В данном вопросе правоохранителям помогают работники коммунальных служб Киева, сообщил во время сегодняшнего брифинга мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко сообщил, что в Киеве создан мониторинговый центр, который следит за соблюдением правил самоизоляции лицами, которые проходят амбулаторное лечение дома. Также проводится наблюдение за соблюдением правил обсервации людьми, которые недавно вернулись в Украину из-за рубежа.

Мэр Киева сообщил, что вчера полиция составила протокол на предпринимателя, который решил не закрывать своего кафе. Заведение посещали люди, а это категорически запрещено в условиях жесткого карантина.

На сегодняшний день полиция составила 466 протоколов на нарушителей правил карантина. Только за последние два дня полицейские составили более 60 административных протоколов за нарушение правил режима обсервации.

Пятерых нарушителей уже наказали штрафами по 17 тыс. грн, остальные протоколы пока находятся на рассмотрении судов.

Кличко напомнил, что за первое нарушение правил самоизоляции и обсервации предусмотрен штраф в размере 17 тыс. грн. За повторное нарушение правил карантина предусмотрен штраф в сумме 34 тыс. грн. За третье нарушение грозит уголовная ответственность.

Кличко добавил, что все нарушители правил карантина должны платить и они будут платить штрафы.

Как ранее писал «Ракурс», Кличко заявил, что в Киеве не планируют в ближайшее время открывать продуктовые рынки. По мнению мэра, на сегодняшний день столица в достаточном количестве обеспечена продуктами питания.