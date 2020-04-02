Віталій Кличко. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n136145-karantyn-u-kyievi-p-yatoh-porushnykiv-oshtrafuvaly-na-17-tys-grn-klychko.html

Ракурс

Карантин у Києві — вимушений захід, який спрямований на запобігання поширення коронавірусу. Але деякі громадяни не хочуть дотримуватися правил карантину та вже поплатилися за це. Порушники були покарані високими штрафами.

Контроль за дотриманням правил самоізоляції і обсервації здійснює Нацполіція. У даному питанні правоохоронцям допомагають працівники комунальних служб Києва, повідомив під час сьогоднішнього брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Кличко повідомив, що в Києві створений моніторинговий центр, який стежить за дотриманням правил самоізоляції особами, які проходять амбулаторне лікування вдома. Також проводиться спостереження за дотриманням правил обсервації людьми, які нещодавно повернулися до України з-за кордону.

Мер Києва повідомив, що вчора поліція склала протокол на підприємця, який вирішив не закривати свого кафе. Заклад відвідували люди, а це категорично заборонено в умовах жорсткого карантину.

На сьогоднішній день поліція склала 466 протоколів на порушників правил карантину. Тільки за останні два дні поліцейські склали понад 60 адміністративних протоколів за порушення правил режиму обсервації.

П’ятьох порушників вже покарали штрафами по 17 тис. грн, інші протоколи поки що знаходяться на розгляді судів.

Кличко нагадав, що за перше порушення правил самоізоляції і обсервації передбачений штраф у розмірі 17 тис. грн. За повторне порушення правил карантину передбачений штраф в сумі 34 тис. грн. За третє порушення загрожує кримінальна відповідальність.

Кличко додав, що усі порушники правил карантину повинні платити і вони будуть платити штрафи.

Як раніше писав «Ракурс», Кличко заявив, що в Києві не планують найближчим часом відкривати продуктові ринки. На думку мера, на сьогоднішній день столиця у достатній мірі забезпечена продуктами харчування.