Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136088-koronavirusnyy-karantyn-z-observaciyi-v-goteli-kozackyy-vtekly-turysty-policiya-sklala-60.html

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Поліція склала понад 60 адміністративних протоколів на втікачів з обсервації в готелі «Козацький» у Києві.

Туристи, які повернулися додому з Катару та острова Балі, самовільно залишають готель, де повинні відбути 14 днів на обсервації. Про це 1 квітня повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерелом в правоохоронному відомстві.

Більше 60 протоколів, — цитує видання джерело.

Втікачам загрожує штраф у розмірі 17 тис. грн, деяким вже були вручені протоколи. А якщо у когось із втікачів підтвердиться коронавірус, їм загрожує позбавлення волі до 3 років.

Нагадаємо, днями навколо прибулих з Катару, острова Балі та В'єтнаму туристів виник скандал. Українці категорично відмовлялися від обов’язкової обсервації, частина протестувала в літаку, яким прибула до Києва. У «Борисполі» деякі туристи влаштували штовханину з медиками, ламали двері виходу з аеропорту.

У столичному готелі «Козацький» розмістили на двотижневий карантин 100 туристів, які прибули з Балі та Катару. Деякі не погоджувалися виконувати умови карантину, їм виписали штрафи.

Раніше повідомлялося, що 31 березня симптоми нового коронавірусу виявили у пасажира авіарейсу «Доха-Київ», який перебував на обсервації в готелі «Козацький». Чоловіка з високою температурою госпіталізували.