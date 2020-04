Карантин у Китаї запобіг зараженню сотень тисяч людей. Фото: EPA

Китайським коронавірусом на сьогоднішній день інфіковані 860 тис. осіб в усьому світі. Проте хворих могло б бути набагато більше, якби не карантинні заходи, введені Китаєм.

Дослідники оцінили результати заходів, прийнятих в Ухані для стримування епідемії, після закінчення 50 днів з моменту виявлення перших випадків COVID-19. Введені Китаєм заходи призвели до зниження кількості інфікованих за межами провінції Хубей на 96% і запобігли сотням тисяч заражень. Такі дані наводяться в статтіAn investigation of transmission control measures during the first 50 days of the COVID-19 epidemic in China («Дослідження заходів з контролю передачі в перші 50 днів епідемії COVID-19 в Китаї»), опублікованій в журналі Science.

Дослідники дійшли висновку, що закриття Уханя затримало поширення інфекції приблизно на три дні, що дозволило 130 містам заздалегідь підготуватися до спалаху. Також вчені показали, що в містах, які ввели обмежувальні заходи до виявлення перших інфікованих, було зареєстровано на третину підтверджених випадків менше, ніж у тих містах, які ввели обмеження пізніше.

Згідно з підрахунками, якби Ухань не був закритий і в Китаї не ввели обмежувальні заходи, то до 19 лютого кількість хворих за межами країни перевищила б 770 тис. осіб. Проте в реальності, з урахуванням введеного карантину, кількість хворих становила близько 30 тис. на той момент.

Вчені дійшли висновку, що введені обмежувальні заходи допомогли стримати поширення коронавірусу як у країні, так і поза її межами, проте наразі залишається незрозумілим, які саме заходи є найбільш ефективними. Також вчені зазначають, що попри зростання захворюваності вірусом SARS-CoV-2 по всьому світу ефективність обмежувальних заходів для поширення інфекції, які роблять деякі держави, ще досліджуються.

