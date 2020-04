Карантин в Китае предотвратил сотни тысяч заражений по всему миру. Фото: EPA

Китайским коронавирусом на сегодняшний день инфицированы 860 тыс. человек по всему миру. Однако заболевших могло бы быть намного больше, если бы не карантинные меры, введенные Китаем.

Исследователи оценили результаты мер, принятых в Ухане для сдерживания эпидемии, по истечении 50 дней с момента выявления первых случаев COVID-19. Введенные Китаем меры привели к снижению количества инфицированных вне провинции Хубэй на 96% и предотвратили сотни тысяч заражений. Такие данные приводятся в статьеAn investigation of transmission control measures during the first 50 days of the COVID-19 epidemic in China («Исследование мер по контролю передачи в первые 50 дней эпидемии COVID-19 в Китае»), опубликованной в журнале Science.

Исследователи пришли к выводу, что закрытие Уханя задержало распространение инфекции примерно на три дня, что позволило 130 городам заранее подготовиться к вспышке. Также ученые показали, что в городах, которые ввели ограничительные меры до выявления первых инфицированных, было зарегистрировано на треть подтвержденных случаев меньше, чем в тех городах, которые ввели ограничения позже.

Согласно подсчетам, если бы Ухань не был закрыт и в Китае не ввели ограничительные, то к 19 февраля количество заболевших за пределами страны превысило бы 770 тыс. человек. Однако в реальности, с учетом введенного карантина, количество заболевших составляло около 30 тыс. на тот момент.

Ученые пришли к выводу, что введенные ограничительные меры помогли сдержать распространение коронавируса как в стране, так и за ее пределами, однако пока что остается непонятным, какие именно меры являются наиболее эффективными. Также ученые отмечают, что несмотря на рост заболеваемости вирусом SARS-CoV-2 по всему миру, эффективность ограничительных мер для распространения инфекции, которые предпринимают некоторые государства, пока что исследуются.

Напомним, ранее ученые обнаружили 40 мутаций коронавируса и не исключили того, что вирус постоянно развивается, чтобы стать более заразным, но менее опасным для инфицированных.