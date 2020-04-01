Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136088-koronavirusnyy-karantin-iz-observacii-v-otele-kazackiy-sbejali-turisty-policiya-sostavila-60.html

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Полиция составила более 60 административных протоколов на сбежавших туристов из обсервации в отеле «Казацкий» в Киеве.

Туристы, вернувшиеся домой из Катара и острова Бали, самовольно покидают отель, где должны отбыть 14 дней на обсервации. Об этом 1 апреля сообщают «Українські новини» со ссылкой на источник в правоохранительном ведомстве.

Более 60 протоколов, — цитирует издание источник.

Сбежавшим грозит штраф в размере 17 тыс. грн, некоторым уже были вручены протоколы. А если у кого-то из беглецов подтвердится коронавирус, им грозит лишение свободы до 3 лет.

Напомним, на днях вокруг прибывших из Катара, острова Бали и Вьетнама туристов возник скандал. Украинцы категорически отказывались от обязательной обсервации, часть протестовала в самолете, которым прибыла в Киев. В «Борисполе» некоторые туристы устроили потасовку с медиками, ломали двери выхода из аэропорта.

В столичном отеле «Казацкий» разместили на двухнедельный карантин 100 туристов, прибывших из Бали и Катара. Некоторые не соглашались выполнять условия карантина, им выписали штрафы.

Ранее сообщалось, что 31 марта симптомы нового коронавируса обнаружили у пассажира авиарейса «Доха-Киев», который находился на обсервации в отеле «Казацкий». Мужчину с высокой температурой госпитализировали.