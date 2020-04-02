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СБУ говорит, что спасла «Укроборонпром» от некачественных авиазапчастей. Фото: СБУ

СБУ говорит, что спасла «Укроборонпром» от некачественных авиазапчастей (ФОТО)

2 апр 2020, 13:09
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Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что предотвратила поставку некачественных и похищенных авиазапчастей в «Укроборонпром». Сотрудники СБУ задержали в Харькове двух местных жителей, которые продавали запчасти украинскому предприятию.

По версии следствия, двое харьковчан организовали схему скупки узлов и агрегатов военных самолетов. Оборудование по их заказу крали из воинских частей Минобороны Украины и из оборонных предприятий. Подержанные агрегаты злоумышленники вместе со своими сообщниками косметически ремонтировали «в кустарных условиях» для дальнейшей перепродажи. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что организаторы сбывали отремонтированные подержанные запчасти как новые через подконтрольные коммерческие предприятия государственного концерна «Укроборонпром», которые занимаются ремонтом и восстановлением военной авиатехники. Авиазапчасти также незаконно вывозили, скрывая от таможенного контроля, в другие страны для обслуживания самолетов за границей.

Изъятые авиазапчасти. Фото: СБУ

Изъятые авиазапчасти. Фото: СБУ

Изъятые авиазапчасти. Фото: СБУ

Сейчас решается вопрос о сообщение двум организаторам преступной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее незаконную схему с государственными средствами прекратили на госпредприятии «Житомирский бронетанковый завод», которое входит в структуру «Укроборонпрома».


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