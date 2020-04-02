Младенцы также уязвимы к коронавирусу, фото:

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Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться новорожденным детям и проходить у них в тяжелой форме.

К такому выводу пришли медики из китайского города Уханя на основе анализа 33 случаев беременностей у инфицированных женщин и дальнейшего ухода за новорожденным ребенком. Об этом говорится в материалах исследования, опубликованных в JAMA Pediatrics.

Каждая из женщин, за которыми наблюдали, родила по одному ребенку.

В результате коронавирус обнаружили у трех новорожденных. Так, первый случай был зафиксирован у ребенка, родившегося в результате кесарева сечения. На второй день жизни у младенца зафиксировали вялость и лихорадку, ребенка перевели в отделение интенсивной терапии новорожденных. Рентгенографическое изображение грудной клетки показало наличие пневмонии.

Впрочем, как именно дети заразились — до или после родов, пока не известно. Исследователи отмечают, что меры по предотвращению инфекции во время пребывания матерей в больнице и родов были очень строгими, поэтому маловероятно, что дети заразились именно в медицинском учреждении.

Ранее медики заявляли, что коронавирус не передается от матери к ребенку. Однако эти данные базировались на результатах наблюдения за меньшей группой беременных — всего 19 человек.

Впрочем, несмотря на угрозу инфицирования детей, вероятность их смерти от коронавируса пока считается достаточно небольшой. Так, результаты исследования британских инфекционистов из Имперского колледжа Лондона, которые проанализировали данные о смертности от коронавируса среди пациентов в около 40 странах, свидетельствуют, что риск смерти от SARS-CoV-2 значительно увеличивается с возрастом, сообщает издание The Lancet Infectious Diseases.

Ученые установили, что люди в возрасте до 39 лет имеют почти нулевые шансы умереть от коронавируса. В возрастной категории от 40 до 49 лет вероятность возрастает до 0,2%, в возрасте от 50 до 59 лет — до 0,6%, в возрасте от 60 до 69 лет — около 2%. Для пациентов в возрасте от 70 до 79 лет риск смерти возрастает до 4,3%, для больных в возрасте от 80 лет — до 7,8%.

В среднем от появления первых симптомов до смерти проходит 17,8 дня, до выписки из больницы в результате выздоровления — 24,7 дня.

Напомним, недавно китайские медики установили, что в начале эпидемии в Ухане коронавирусом переболели шестеро детей.