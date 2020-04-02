Коронавирус из Куршевеля: скандальный “Евролаб» заинтересовал СБУ

https://racurs.ua/n136142-koronavirus-iz-kurshevelya-skandalnyy-evrolab-zainteresoval-sbu.html

Ракурс

Коронавирус в Украине выявляют с помощью лабораторного тестирования, которое проводят не только государственные, но и частные медицинские учреждения. Одним из них — скандально известной клиникой «Евролаб» — заинтересовалась Служба безопасности Украины.

Главное следственное управление СБУ заподозрило должностных лиц «Евролаба» в совершении действий, направленных на распространение в Украине эпидемии коронавируса COVID-19 и причинение вреда здоровью украинцев. По данному факту открыто уголовное производство и вчера были проведены санкционированные обыски.

Речь идет об умышленном неуведомлении соответствующих госорганов о положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц. По итогам обысков изъяты необходимые для следствия документы и информация, — отметили в СБУ.

Министерство здравоохранения присоединится к обработке изъятых доказательств, после чего в СБУ обещают принять «процессуальные решения» в отношении «Евролаба».

В ведомстве добавили, что расследование нарушений закона, связанных с распространением коронавируса COVID-19 в Украине, является вопросом национальной безопасности.

Считаем недопустимым то, что отдельные лица, которые своими действиями поставили под угрозу здоровье и жизнь многих людей, пытаются уйти от ответственности, переводя ситуацию в политическую плоскость, — говорится в заявлении СБУ.

Как известно, коронавирус в Украину завезли не только заробитчане, но и украинские чиновники, которые вместе со своими российскими «друзьями» 8 марта отдыхали на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. По данным журналиста Юрия Бутусова, «куршевельцы» пытались скрыть свои заражения, поэтому обращались в частные клиники для проведения тестов на коронавирус. Одной из первых анализы на коронавирус начала делать клиника «Евролаб» в Киеве. При этом медцентр не уведомил государственные органы об обнаружении положительных проб на коронавирус, а направил их в Германию, которая уже и проинформировала власти Украины.

При этом инфицированные коронавирусом могли контактировать с сотнями или даже тысячами человек. Например, нардеп Сергей Шахов с положительным коронавирус-статусом взаимодействовал с 70 людьми. У троих из них тоже обнаружили заболевание, остальных отправили на самоизоляцию под наблюдением медиков.

Напомним также, что в прошлом году «Евролаб» фигурировал в другом громком скандале — из-за странных изменений в документах о результатах анализов тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского, который является знакомым одного из владельцев клиники Андрея Пальчевского. В отношении последнего возникали подозрения, связанные с неуплатой налогов. Еще одним владельцем «Евролаба» является гражданин России Алексей Кириллов.