Коронавірус із Куршевелю: скандальний “Євролаб” зацікавив СБУ

https://racurs.ua/ua/n136142-koronavirus-iz-kurshevelu-skandalnyy-ievrolab-zacikavyv-sbu.html

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Коронавірус в Україні виявляють за допомогою лабораторного тестування, яке проводять не лише державні, а й приватні медичні заклади. Одним із них — скандально відомою клінікою «Євролаб» — зацікавилася Служба безпеки України.

Головне слідче управління СБУ запідозрило посадовців «Євролабу» у вчиненні дій, спрямованих на поширення в Україні епідемії коронавірусу COVID-19 та заподіяння шкоди здоров’ю українців. За цим фактом відкрито кримінальне провадження і вчора було проведено санкціоновані обшуки.

Йдеться про навмисне неповідомлення відповідних держорганів про позитивні результати тестів на коронавірус в окремих осіб. За результатами обшуків вилучено необхідні для слідства документи та інформацію, — наголосили в СБУ.

Міністерство охорони здоров’я долучиться до опрацювання вилучених доказів, після чого в СБУ обіцяють ухвалити «процесуальні рішення» стосовно «Євролабу».

У відомстві додали, що розслідування порушень закону, пов’язаних із поширенням коронавірусу COVID-19 в Україні, є питанням нацбезпеки.

Вважаємо неприпустимим те, що окремі особи, які своїми діями поставили під загрозу здоров’я та життя багатьох людей, намагаються уникнути відповідальності, переводячи ситуацію в політичну площину, — йдеться в заяві СБУ.

Як відомо, коронавірус до України завезли не лише заробітчани, а й українські можновладці, які разом зі своїми російськими «друзями» 8 березня відпочивали на гірськолижному курорті Куршевель у Франції. За даними журналіста Юрія Бутусова, «куршевельці» намагалися приховати свої зараження, тому зверталися до приватних клінік для проведення тестів на коронавірус. Однією з перших аналізи на коронавірус почала робити клініка «Євролаб» у Києві. При цьому медцентр не сповістив державні органи про виявлення позитивних проб на коронавірус, а направив їх до Німеччини, яка вже й поінформувала владу України.

При цьому інфіковані коронавірусом могли контактувати із сотнями чи навіть тисячами осіб. Наприклад, нардеп Сергій Шахов із позитивним коронавірус-статусом взаємодіяв із 70 особами. У трьох із них теж виявили захворювання, решту відправили на самоізоляцію під наглядом медиків.

Нагадаємо також, що минулого року «Євролаб» фігурував у ще одному гучному скандалі — через дивні зміни у документах про результати аналізів тоді ще кандидата в президенти Володимира Зеленського, котрий, між іншим, є знайомим одного з власників клініки Андрія Пальчевского. Стосовно останнього виникали підозри, пов’язані з несплатою податків. Ще одним власником «Євролабу» є громадянин Росії Олексій Кириллов.